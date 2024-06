1 Niclas Füllkrug bejubelt seinen Treffer zum 1:1. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das DFB-Team um Trainer Julian Nagelsmann hat sich gegen die Schweiz ein Unentschieden erarbeitet. Die internationale Presse feiert Füllkrug.











Link kopiert



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich bei der EM den Gruppensieg gesichert. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielte am Sonntag in Frankfurt 1:1 (0:1) gegen die Schweiz und bestreitet ihr Achtelfinale nun am kommenden Samstag (21.00 Uhr) in Dortmund. Hier gibt es die Pressestimmen zum 1:1-Unentschieden gegen die Schweiz.