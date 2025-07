Insbesondere in der Heimat wird die spanische Matchwinnerin nach dem EM-Halbfinale gegen Deutschland gefeiert.

Spaniens Fußballerinnen stehen erstmals im EM-Finale, für Deutschland platzt der Traum vom neunten Titel jäh. Weltfußballerin und Matchwinnerin Aitana Bonmatí wird insbesondere für ihren spielentscheidenden "Geniestreich" mit Lob überhäuft. Eine Auswahl internationaler Pressestimmen im Überblick.

Spanische Presse: „Aitana schreibt Geschichte“

AS: "Blut, Schweiß und Aitana! Durch ein Tor der Gewinnerin des Goldenen Balles in der 113. Minute qualifiziert sich Spanien zum ersten Mal überhaupt für ein EM-Finale."

Marca: "Aitana schreibt Geschichte! Tor in der 113. Minute besiegelt den ersten Sieg über Deutschland und den Einzug ins erste EM-Finale."

Mundo Deportivo: "Aitana kleidet sich wie eine Heldin, um ein historisches Finale zu erreichen. Spanien besiegte Deutschland mit einem fulminanten Treffer der Gewinnerin in des Goldenen Balls in der 113. Minute und wird sein erstes EM-Finale gegen England bestreiten."

Engländer haben Mitgefühl für Deutschland

The Guardian: "Es war keine klassische spanische Leistung, aber das ist ihnen egal. Sie sind weiter und bleiben Favoriten auf den EM-Titel. Mitgefühl gilt Deutschland, das Spanien zwar in Bedrängnis brachte, aber einfach nicht den entscheidenden Treffer erzielen konnte."

BBC: "Es wird wieder einmal England gegen Spanien - und Deutschland muss bedauern, dass es seine Chancen nicht genutzt hat. Schlechte Entscheidungen und mangelnde Chancenverwertung haben ihnen den Sieg gekostet."

Independent: "Genau wie gegen Frankreich war Ann-Katrin Berger gegen den Weltmeister über weite Strecken der Partie Deutschlands Retterin. Nach dem Viertelfinale gegen Frankreich ging ihnen einfach die Puste aus. Es war kein großartiges Spiel von Spanien, aber sie haben einen Weg gefunden."

Mirror: "Berger, die in der vorherigen Runde so großartig gespielt hatte, konnte nicht schnell genug reagieren, als Bonmatí den Ball ins Tor schoss und Deutschland damit den Einzug ins Finale in Basel verwehrte."

The Athletic: "Aitana Bonmatí zeigt, warum sie Weltklasse ist."

Schweiz: „DFB-Elf trauert Mega-Chance nach“

Blick: "Aus der EM-Traum! DFB-Elf trauert Mega-Chance fürs Finale nach. Bonmatís Geniestreich setzt Deutschland schachmatt."