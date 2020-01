8 Die Mannschaft des VfB Stuttgart feiert das 3:0 über den 1. FC Heidenheim mit den Fans in der Cannstatter Kurve. Foto: Baumann

Trainer Pellegrino Matarazzo hat beim Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart mit einem 3:0-Sieg im schwäbischen Duell gegen den 1. FC Heidenheim einen Einstand nach Maß gefeiert. Wir blicken auf die Pressestimmen.

Stuttgart - Ein gelungener Einstand ist für jeden Trainer bei einem neuen Arbeitgeber enorm wichtig. Pellegrino Matarazzo wird sich daher an seinen ersten Arbeitstag in einem Pflichtspiel des VfB Stuttgart gerne erinnern – sein Team feierte einen zwar glanzlosen, aber doch sicheren 3:0-Erfolg über den Tabellennachbarn 1. FC Heidenheim. Kapitän Marc-Oliver Kempf (32.), Nicolas Gonzalez (75.) und Mario Gomez (86.) sorgten vor 52 585 Zuschauern in der Stuttgarter Arena für den verdienten Erfolg. „Ich glaube, wir haben ein ordentliches Spiel gesehen von unserer Mannschaft“, kommentierte der ruhige Matarazzo. „Das war eine geschlossene Leistung, ein geschlossener Kreis war zu spüren auf dem Platz.“ Wir haben die Reaktionen der Medien auf das Debüt des Italo-Amerikaners in einer Bildergalerie gesammelt – klicken Sie sich durch.