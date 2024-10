, aktualisiert am 02.10.2024 - 11:32 Uhr

1 Kaan Kairinen bei seinem Traumtor für Sparta Prag in der MHP-Arena beim VfB Stuttgart Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Für tschechische Medien fühlt sich das 1:1-Unentschieden in der Champions League beim VfB Stuttgart offenbar wie ein Sieg an. Das Freistoßtor von Kairinen und die gute Leistung in der ersten Halbzeit werden bejubelt.











Positive Bilanz in den tschechischen Medien nach dem 1:1 von Sparta Prag in der Champions League beim VfB Stuttgart. „Im Stadion des deutschen Vizemeisters zeigte die Mannschaft in der ersten Halbzeit eine couragierte Leistung. Kairinen erzielte ein schönes Freistoßtor, Vitik traf den Innenpfosten, Birmancevic die Querlatte und die Gäste hatten noch weitere vielversprechende Aktionen“, analysiert „Mlada Fronta Dnes“ das Aufbäumen der Tschechen nach dem schnellen VfB-Führungstor von Enzo Millot (7.).