Pressestammtisch in Echterdingen: Ziehen Seenotretter Bootsflüchtlinge an?

Wie Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeer Bootsflüchtlinge retten, hat Brüssel-Korrespondent Knut Krohn selbst miterlebt. Beim Pressestammtisch zieht er ein Fazit.
Im Mittelmeer sind seit 2014 nach Schätzungen mehr als 30 000 Menschen auf ihrer Flucht nach Europa ertrunken. Auch wenn die Flüchtlingszahlen inzwischen zurückgehen, ist das Meer, an dem so viele Europäer ihren Urlaub verbringen, nach wie vor ein Massengrab. Knut Krohn, EU-Korrespondent und Redakteur unserer Zeitung, hat jahrelang aus Brüssel über das Thema Migration und Flucht berichtet. Um auch mit eigenen Augen zu sehen, was sich tatsächlich vor der Küste Afrikas abspielt, wenn sich Flüchtlinge aus aller Welt in hochseeuntauglichen Booten auf den Weg nach Europa machen, hat er im August vergangenen Jahres an einer Rettungsmission von SOS Méditerranée teilgenommen. Das Seenotrettungsschiff der europäischen Nichtregierungsorganisation für Seenotrettung im Mittelmeer, die „Ocean Viking“, kreuzte dabei knapp zwei Wochen lang vor der libyschen Küste.