Pressestammtisch in Echterdingen: Wie gut regiert die Koalition aus CDU/CSU und SPD das Land?

Wie gut regiert die Koalition aus CDU/CSU und SPD das Land?

1 Was kommt in den kommenden Monaten auf Kanzler Friedrich Merz und die schwarz-rote Regierung zu? Auch diese Frage wird beim Pressestammtisch beleuchtet. Foto: Michael Kappeler/dpa

Rainer Pörtner, Politikexperte der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, zieht am Dienstag, 9. September, eine erste Bilanz beim Pressestammtisch in Echterdingen.











Link kopiert



Am 6. Mai 2025 hat die schwarz-rote Regierung von Kanzler Friedrich Merz die Arbeit aufgenommen. Vier Monate nach dem Start der neuen Regierung ist es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen: Wie gut regiert die Koalition aus CDU/CSU und SPD das Land? Was denkt die Bevölkerung über die Regierenden? Wie ist die Opposition aufgestellt? Und was kommt in den nächsten Monaten auf Merz & Co. zu?