Das wäre ein Schlag vor allem für Eltern und Arbeitgeber: die Schließung aller Schulen und Kindergärten im Land wegen der Corona-Pandemie steht bevor. Wir tickern live von der Pressekonferenz mit Winfried Kretschmann.

Stuttgart - Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus deuten sich nun auch landesweite Schulschließungen in ganz Baden-Württemberg bis Ostern an. Das Kabinett will am Freitag bei einer Sondersitzung auch über die Kindergärten entscheiden.

Bei einer Sondersitzung am Freitagmittag sollten Maßnahmen beschlossen werden, um das Virus einzudämmen und die Ausbreitung zu verlangsamen. Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurden am Donnerstagabend vom Landesgesundheitsamt 119 weitere Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der Infizierten im Land steigt damit weiter deutlich an auf 454.

Was kommt in Baden-Württemberg auf die Eltern zu? Im Anschluss an die Sondersitzung des Ministerrats wollen Ministerpräsident Kretschmann, Kultusministerin Susanne Eisenmann und Sozialminister Manne Lucha im Staatsministerium Auskunft geben. Wir tickern hier ab 14 Uhr live von der Pressekonferenz.