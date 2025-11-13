Pressekonferenz in Luxemburg: Jonathan Tah ersetzt Kimmich als DFB-Kapitän

Der Ausfall von Kimmich zwingt Nagelsmann zu Veränderungen. Abwehrchef Tah übernimmt als Kapitän, auch den Stellvertreter rechts hinten benennt der Bundestrainer vorab.
Jonathan Tah wird den verletzungsbedingt fehlenden Joshua Kimmich als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vertreten. Dies sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/RTL). Kimmich hat sich eine Kapselblessur im rechten Sprunggelenk zugezogen und wird nicht zum Einsatz kommen.