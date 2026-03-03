Prequel-Film in der Mache: Kommt ein Game of Thrones-Kinofilm zu Aegon dem Eroberer?

Warner Bros. arbeitet offenbar an einem "Game of Thrones"-Film fürs Kino. Ein erster Drehbuchentwurf liegt dem Studio laut Insidern bereits vor. Doch überlebt das Projekt die Übernahme durch Paramount?
Fans der Fantasy-Welt von "Game of Thrones" können sich freuen: Das Filmstudio Warner Bros. arbeitet offenbar derzeit an einem Kinofilm zum "Game of Thrones"-Serienuniversum. Wie das Portal "Page Six Hollywood" berichtet, hat Drehbuchautor Beau Willimon (48), unter anderem bekannt für "House of Cards", bereits einen ersten Entwurf beim Studio eingereicht, der auf große Begeisterung im Hause Warner Bros. Discovery gestoßen sein soll.