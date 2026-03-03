Prequel-Film in der Mache: Kommt ein Game of Thrones-Kinofilm zu Aegon dem Eroberer?

Warner Bros. arbeitet offenbar an einem "Game of Thrones"-Film fürs Kino. Ein erster Drehbuchentwurf liegt dem Studio laut Insidern bereits vor. Doch überlebt das Projekt die Übernahme durch Paramount?

Fans der Fantasy-Welt von "Game of Thrones" können sich freuen: Das Filmstudio Warner Bros. arbeitet offenbar derzeit an einem Kinofilm zum "Game of Thrones"-Serienuniversum. Wie das Portal "Page Six Hollywood" berichtet, hat Drehbuchautor Beau Willimon (48), unter anderem bekannt für "House of Cards", bereits einen ersten Entwurf beim Studio eingereicht, der auf große Begeisterung im Hause Warner Bros. Discovery gestoßen sein soll.

Prequel-Film zu "Game of Thrones" Laut bei dem Filmstudio tätigen Insidern könnte sich die Handlung um Aegon I. Targaryen drehen, auch bekannt als Aegon der Eroberer. Hunderte von Jahren vor den Ereignissen aus "Game of Thrones" unterwarf er gemeinsam mit seinen Schwestergemahlinnen Rhaenys und Visenya sowie den Drachen Balerion, Meraxes und Vhagar einen Großteil von Westeros und begründete die Targaryen-Dynastie auf diesem Kontinent.

Obwohl die Serie "Game of Thrones" einige Rückblicke auf historische Personen aus der Geschichte von Westeros enthielt, war Aegon I. nie zu sehen. "Alles in 'Game of Thrones' geht auf ihn zurück, und man hat ihn in keiner der Serien je gesehen", erklärte eine mit dem Projekt vertraute Quelle dann auch.

Paramount-Skydance-Übernahme sorgt für Ungewissheit

Ob der Film tatsächlich realisiert wird, steht allerdings noch in den Sternen. Zum einen ist das Projekt noch nicht offiziell angekündigt und befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase. Daneben plant Paramount Skydance, Warner Bros. zu übernehmen. Bis die Übernahme vollzogen ist, herrscht Unsicherheit über die künftige Ausrichtung des traditionsreichen Filmstudios Warner Bros. Pessimisten in Hollywood rechnen damit, dass ein Großteil der laufenden Projekte nach Abschluss der Übernahme auf Eis gelegt wird. "So viel hängt davon ab, wie viel Autonomie Warner behält", zitiert "Page Six Hollywood" einen hochrangigen Manager.