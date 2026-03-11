Kate Winslet soll die weibliche Hauptrolle in "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" übernehmen. Regisseur Andy Serkis und Produzent Peter Jackson überzeugten sie nach monatelangen Gesprächen, wie "Deadline" berichtet.

Kate Winslet (50) kehrt nach Neuseeland zurück. Wie das Branchenblatt "Deadline" exklusiv berichtet, wird die Oscar-Preisträgerin die weibliche Hauptrolle in "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" übernehmen. Welche Figur sie dabei verkörpern wird, ist bislang nicht bekannt.

Dass Winslet in diesem Jahr mehrere Monate das Land verlassen werde, hatte sie im vergangenen Jahr bereits selbst angedeutet. In einem früheren Interview mit "Deadline" ließ sie durchblicken, dass sie für einen längeren Zeitraum nicht in Großbritannien sein werde. Nun ist klar: Die Zeit wird sie vor der Kamera in Neuseeland verbringen, wo sie von Ende Mai bis Oktober für den Film drehen soll.

Hinter der Verpflichtung steckt ausdauernde Überzeugungsarbeit. Regisseur Andy Serkis (61) und Produzent Peter Jackson (64) sollen fast das gesamte vergangene Jahr damit verbracht haben, Winslet für das Projekt zu gewinnen. Von Vorteil war dabei wohl auch, dass Jackson und Winslet schon 1994 für den Film "Himmlische Kreaturen" zusammengearbeitet haben. Auch damals wurde in Neuseeland gedreht.

Bekannte Gesichter in Mittelerde

"The Hunt for Gollum" vereint eine Reihe von Darstellern, die das Mittelerde-Publikum seit Jahrzehnten kennt. Elijah Wood schlüpft erneut in die Rolle des Frodo Beutlin, Ian McKellen kehrt als Gandalf zurück, und Andy Serkis übernimmt einmal mehr die Gestalt des Gollum sowie den Regiestuhl. Alle drei waren bereits ab 2001 in Peter Jacksons "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" sowie den nachfolgenden "Herr der Ringe"- und "Hobbit"-Filmen zu sehen.

Die Handlung des neuen Films schließt die Zeitlücke zwischen "Der Hobbit" und "Die Gefährten": Aragorn versucht, Gollum zu fangen, bevor das Geschöpf dem finsteren Sauron den Aufenthaltsort des Einen Rings verraten kann. Die Geschichte soll auf Tolkiens Fußnoten und Randbemerkungen basieren.