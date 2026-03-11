Kate Winslet soll die weibliche Hauptrolle in "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" übernehmen. Regisseur Andy Serkis und Produzent Peter Jackson überzeugten sie nach monatelangen Gesprächen, wie "Deadline" berichtet.
