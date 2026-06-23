Prenzlauer Berg in Berlin: Autos krachen gegen Bahnsteig – ein Toter

Zwei Autos werden bei einem Unfall auf einen Bahnsteig einer Tramhaltestelle in Berlin geschleudert. Ein Mensch stirbt, vier weitere Personen werden verletzt.
Bei einem schweren Unfall zweier Autos an einer Tramhaltestelle in Berlin-Prenzlauer Berg ist ein Mensch gestorben. Die beiden Autos wurden durch den Zusammenstoß auf den Bahnsteig der Haltestelle an der Greifswalder Straße Ecke Grellstraße geschleudert, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Dabei starb ein Mensch, der dort stand. Er soll von einem Mast erschlagen worden sein.