Djamila Rowe, Kader Loth und Yvonne Woelke sind bei der Premiere zur neuen Strategie-Show "The Power" aufeinandergetroffen. Mit beiden Reality-Kolleginnen hat Rowe eine explosive Vergangenheit.
Beim Premieren-Event des neuen Realityformats "The Power" in Berlin haben Kader Loth (52), Djamila Rowe (58) und Yvonne Woelke (46) gemeinsam für die Fotografen posiert. Dass die drei Reality-TV-Stars sich in Harmonie zeigen, ist eher eine Seltenheit. Denn in der Vergangenheit erlebten sie ihre Höhen und Tiefen.