Djamila Rowe, Kader Loth und Yvonne Woelke sind bei der Premiere zur neuen Strategie-Show "The Power" aufeinandergetroffen. Mit beiden Reality-Kolleginnen hat Rowe eine explosive Vergangenheit.

Beim Premieren-Event des neuen Realityformats "The Power" in Berlin haben Kader Loth (52), Djamila Rowe (58) und Yvonne Woelke (46) gemeinsam für die Fotografen posiert. Dass die drei Reality-TV-Stars sich in Harmonie zeigen, ist eher eine Seltenheit. Denn in der Vergangenheit erlebten sie ihre Höhen und Tiefen.

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem Djamila Rowe. 2021 machte Kader Loth ihrer langjährigen Freundin schwere Vorwürfe und behauptete in einem RTL-Interview, dass Rowe ihr einst den "Ex-Mann gestohlen" habe. Diese stellte im Gespräch mit dem Sender aber schnell klar: "Mit Kader ist alles gut. Ich kenne sie jetzt 17 oder 18 Jahre. Wir sind aktuell befreundet."

Zwischen Rowe und ihrer ehemaligen Dschungel-Begleiterin Yvonne Woelke herrschte nach dem Dschungelcamp 2023 dicke Luft. Woelke soll sich in Australien zu sehr auf ihre Liaison mit Peter Klein (58) und weniger auf ihre Rolle als Begleiterin konzentriert haben. 2025 berichtete Rowe der "Bild" über versöhnliche Annäherungsversuche: "Yvonne hat sich am Geburtstag meiner Tochter gemeldet. Ich fand es toll, dass sie daran gedacht hat. [...] Wir sind alles erwachsene Menschen. Es ist ja auch eine gewisse Zeit vergangen, und man sollte sich dann einfach wie ein erwachsener Mensch mal an den Tisch setzen und Dinge klar aussprechen."

Das steckt hinter "The Power"

Auf dem Event in Berlin zeigte sich Kader Loth nicht nur mit ihren Kolleginnen, sondern auch mit ihrem Ehemann Ismet "Isi" Atli (54), mit dem sie gemeinsam bei "The Power" zu sehen sein wird. Zuletzt sorgten die beiden mit einer Liebeskrise für Schlagzeilen.

Joyn zeigt am 1. September das Strategy-Reality-Format "The Power" (montags bis freitags in Doppelfolgen). Jede Woche übernimmt ein anderer Kandidat als "Power Player" das Kommando und trifft die Entscheidungen - seine Konkurrenten wissen jedoch nicht, wer die Fäden zieht. Sein Ziel: unentdeckt bleiben. Am Ende der Woche nominiert der "Power Player" eine Person, die die Show verlassen muss. Für die Teilnehmer gibt es demnach nur einen Ausweg: selbst den "Power Player" enttarnen und nach Hause schicken. Es winkt ein Preisgeld von 40.000 Euro.

Der Streamingdienst hat für seine Strategie-Show erfahrene Realitystars an Land gezogen. So mischen neben Kader und ihrem Ehemann unter anderem Matthias Mangiapane (41) und Serkan Yavuz (32) mit.