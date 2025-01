Premierenerlös für die Olgäle-Stiftung: Wo hilft die Spende des Weltweihnachtscircus?

Stefanie Schuster, die Vorsitzende der Olgäle-Stiftung, ist glücklich über eine weitere Großspende des Weltweihnachtscircus im 30. Jahr des Bestehens. Sie hat von Produktionsleiter Dalien Cohen die stolze Summe von 38 092 Euro bekommen, den Erlös aus der Premierenvorstellung. Mit bei der Scheckübergabe dabei waren auch auftretende Artisten, die Gruppe der Caballeros vom Fliegenden Trapez, Clown Yann Rossi sowie Moderator Björn Gehrmann.

Schon eine Dreiviertel Million Euro Spenden ans Olgäle

Schuster hatte bei der Zirkuspremiere den scheidenden Produzenten, Henk van der Meijden zum Ehrenmitglied der Olgäle-Stiftung gemacht. Auch van der Meijdens Schwiegersohn Dalien Cohen führt die 25-jährige Tradition fort. „Der Zirkus hat ein Herz für kranke Kinder auch aus der Region, die im Olgäle versorgt werden“, sagte Cohen. Aus den bisherigen Premierenerlösen seien schon 750 000 Euro zusammengekommen, freute sich Schuster.

Lesen Sie auch

Zirkus-Clowns helfen Kindern vor der Operation

Die Stiftungsvorsitzende bekommt jedes Jahr eine Wunschliste für das Olgäle. Sie möchte nun mit der aktuellen Spende die Klinik-Clowns unterstützen. Das Kinderkrankenhaus in Stuttgart hat fünf weitere Klinik-Clowns eingestellt, die sie seit Sommer auch bei der Operationsvorbereitung bei den kranken Kindern einsetzt und die kleinen Patienten von Sorgen und Angst mit viel Einfühlungsvermögen ablenkt. „Sie sind einen Tag in der Woche im Einsatz, das wollen wir ausbauen“, so Schuster. Die Clowns kämen so gut an, die Kinder würden komplett abgelenkt, ihre Angst vermindere sich und die Kleinen gingen weniger gestresst in den OP und werde der Eingriff als nicht traumatisch verarbeitet. Auch die Eltern seien entspannter und abgelenkt und das Personal könne so leichter arbeiten. Allein der Einsatz der insgesamt jetzt elf Zirkus-Clowns koste 120.000 Euro im Jahr, sagte Schuster.

Der Weltweihnachtscircus gastiert noch bis zum 6. Januar auf dem Cannstatter Wasen. Karten gibt es für 28 bis 72 Euro plus Vorverkaufsgebühr (Kinder und Senioren um fünf Euro ermäßigt) unter Telefon 0711/2 555 555.