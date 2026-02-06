Premiere Wuthering Heights - Sturmhöhe: Jacob Elordi und Margot Robbie bezaubern in London

Zur Premiere von "Wuthering Heights - Sturmhöhe" in London regnete es in Strömen. Davon ließen sich Margot Robbie und Jacob Elordi allerdings nicht die gute Laune verderben. Sie posierten tapfer Arm in Arm für die Fotografen. Ein Hingucker war dabei einmal mehr das Outfit von Margot Robbie.

Margot Robbie (35) und ihr Filmpartner Jacob Elordi (28) haben bei der britischen Premiere von "Wuthering Heights - Sturmhöhe" am Donnerstagabend dem Regen getrotzt. Sie schritten über einen regennassen schwarzen Teppich am Leicester Square in London. Elordi schützte seine Kollegin immer wieder mit einem Schirm, damit ihr transparentes Korsettkleid mit Haaren und Schleppe keinen Schaden nahm.

Besonderes Armband Während er einen dunkelgrünen Anzug mit Mantelblazer trug, erschien Robbie einmal mehr in einem Hinguckerlook im historischen Stil. Die Schauspielerin trug ein transparentes Kleid von Dilara Findikoglu mit einem viktorianisch anmutenden Korsett und grünen Verzierungen aus geflochtenem Haar. Wie "Daily Mail" berichtete, ist Margot Robbie schon lange ein Fan der in London ansässigen Designerin und trug bereits 2023 etliche ihrer Outfits, als sie in Großbritannien für den Film "Barbie" warb.

Eine weitere Besonderheit präsentierte Robbie an ihrem Handgelenk. Sie verriet, dass sie eine Nachbildung eines Armbands von Charlotte Brontë trug, das vermutlich aus den Haaren ihrer früh verstorbenen Schwestern, "Wuthering Heights"-Autorin Emily und Anne, gefertigt war und als Inspiration für das Kleid diente.

Margot Robbie hat auf ihrer Werbetour für die Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1847 bereits einige Outfits im georgianischen Stil präsentiert. Am Mittwoch trug sie bei einem Photocall im Londoner Spencer House einen tief ausgeschnittenen Mantel im Vintage-Stil von John Galliano, darunter einen knappen schwarzen Minirock und auffällige rote Strümpfe. Der Mantel wurde erstmals 1992 von Supermodel Helena Christensen (57) bei Gallianos Präsentation auf der Pariser Fashion Week gezeigt.

Filmstart am 12. Februar

In der freien Adaption von "Wuthering Heights - Sturmhöhe" spielt Margot Robbie die wohlhabende Cathy, eine Dame der gehobenen Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Elordi verkörpert Heathcliff, einen gesellschaftlichen Außenseiter, der nach Wuthering Heights zurückkehrt, um für die Liebe seines Lebens zu kämpfen. Der Film startet am 12. Februar in den deutschen Kinos.