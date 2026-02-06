Premiere Wuthering Heights - Sturmhöhe: Jacob Elordi und Margot Robbie bezaubern in London

Zur Premiere von "Wuthering Heights - Sturmhöhe" in London regnete es in Strömen. Davon ließen sich Margot Robbie und Jacob Elordi allerdings nicht die gute Laune verderben. Sie posierten tapfer Arm in Arm für die Fotografen. Ein Hingucker war dabei einmal mehr das Outfit von Margot Robbie.
Margot Robbie (35) und ihr Filmpartner Jacob Elordi (28) haben bei der britischen Premiere von "Wuthering Heights - Sturmhöhe" am Donnerstagabend dem Regen getrotzt. Sie schritten über einen regennassen schwarzen Teppich am Leicester Square in London. Elordi schützte seine Kollegin immer wieder mit einem Schirm, damit ihr transparentes Korsettkleid mit Haaren und Schleppe keinen Schaden nahm.