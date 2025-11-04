Mit dem Film hat er zwar nichts zu tun, dennoch ließ sich Harrison Ford in Los Angeles bei der Premiere von "Train Dreams" blicken. Für eine Kollegin kam das einem Treffen mit einem Vorfahren gleich.

Han-Solo-Darsteller Harrison Ford (83) unterstützte zwei seiner "Star Wars"-Kollegen bei der Premiere des kommenden Netflix-Films "Train Dreams" in Los Angeles. In der Literaturadaption spielen Joel Edgerton (51) und Felicity Jones (42) die Hauptrollen. Während Edgerton seit "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" aus dem Jahr 2002 im "Star Wars"-Universum die Figur Owen Lars verkörpert, spielte Jones in "Rogue One: A Star Wars Story" die Hauptrolle der Jyn Erso.

Harrison Ford als "riesige Inspiration" Gegenüber dem US-Magazin "Variety" schwärmte Jones von ihrem "Star Wars"-Kollegen. Den mittlerweile 83-Jährigen bezeichnete sie als "Urvater des gesamten Universums. Es war, als würde ich meinen Vorfahren treffen". Für ihre Darstellung der Rebellin Jyn Erso habe sich Jones zudem an Fords Fan-Liebling Han Solo orientiert.

"Ich habe ihn tatsächlich intensiv studiert, seine Arbeit studiert, um Jyn Erso in dem Film zu spielen. Er war eine riesige, riesige Inspiration, insbesondere das, was er in 'Indiana Jones' macht. Ich habe mir die Filme immer und immer wieder angesehen, weil ich etwas von dieser Lockerheit, die er hat, in sie hineinbringen wollte. Es war etwas ganz Besonderes, dass heute Abend diese beiden Welten aufeinanderprallten", so Jones.

Ford sei auf Einladung von Joel Edgerton zur "Train Dreams"-Premiere gekommen. Der Netflix-Film handelt vom hartem Alltag eines Holzfällers und Eisenbahnarbeiters im Westen der USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Regisseur Clint Bentley (40) adaptierte für sein Werk die gleichnamige Novelle von Denis Johnson (1949-2017). Start ist am 21. November auf Netflix. Ab dem 6. November startet das Werk in Deutschland zudem in ausgewählten Kinos.