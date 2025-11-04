Mit dem Film hat er zwar nichts zu tun, dennoch ließ sich Harrison Ford in Los Angeles bei der Premiere von "Train Dreams" blicken. Für eine Kollegin kam das einem Treffen mit einem Vorfahren gleich.
Han-Solo-Darsteller Harrison Ford (83) unterstützte zwei seiner "Star Wars"-Kollegen bei der Premiere des kommenden Netflix-Films "Train Dreams" in Los Angeles. In der Literaturadaption spielen Joel Edgerton (51) und Felicity Jones (42) die Hauptrollen. Während Edgerton seit "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" aus dem Jahr 2002 im "Star Wars"-Universum die Figur Owen Lars verkörpert, spielte Jones in "Rogue One: A Star Wars Story" die Hauptrolle der Jyn Erso.