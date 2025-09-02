In einem atemberaubenden Couture-Kleid von Tamara Ralph sorgte Emily Blunt bei der Premiere von "The Smashing Machine" in Venedig für Aufsehen. Neben Co-Star Dwayne Johnson war sie der Fashionstar auf dem roten Teppich.
Die 82. Filmfestspiele von Venedig haben einen neuen Glamour-Moment erlebt: Emily Blunt (42) zog bei der Premiere ihres Films "The Smashing Machine" alle Blicke auf sich, als sie in einer spektakulären Robe über den roten Teppich schwebte. Die britisch-US-amerikanische Schauspielerin wählte für den Abend eine trägerlose Kreation in Silber von Tamara Ralph, die ihre schmale Silhouette betonte.