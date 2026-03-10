Premiere von The Madison: Seltener Auftritt von Michelle Pfeiffer mit David E. Kelley

Michelle Pfeiffer zeigt sich öffentlich nur selten mit ihrem ebenfalls berühmten Ehemann David E. Kelley - zur New Yorker Premiere von "The Madison" gab es jetzt eine seltene Ausnahme. Dabei zeigte das Paar, wie nah es sich steht.

Schauspielerin Michelle Pfeiffer (67) und Produzent David E. Kelley (69) haben gemeinsam die Premiere der Paramount+-Serie "The Madison" in New York City besucht und den Auftritt auf dem roten Teppich zu einem Date-Abend gemacht. Hand in Hand posierten die Eheleute für die Fotografen.

Ihre Liebe begann mit einem Blind Date Der Auftritt war eine Ausnahme, denn das Paar zeigt sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Michelle Pfeiffer wählte für den Anlass eine elegante, karamellfarbene Lederjacke, die mit einem passenden Gürtel an der Taille betont war. Dazu kombinierte sie einen fließenden, olivgrünen Rock und senffarbene High Heels. Auffällige goldene Ohrringe rundeten den Look ab, ihre blonden Haare trug sie offen in sanften Wellen. Der erfolgreiche Film- und Fernsehproduzent, der Serienhits wie "Ally McBeal" und "Big Little Lies" schuf, erschien in einem dunklen Anzug mit passender Krawatte.

Die Liebesgeschichte des Paares begann vor mehr als drei Jahrzehnten mit einem unglücklichen Blind Date. Während eines Auftritts in der "Drew Barrymore Show" erinnerte sich die Schauspielerin daran, dass sie etliche weitere Menschen zu dem Date eingeladen hatte, weil sie diese Art von Treffen eigentlich nicht wollte. "Wir haben den ganzen Abend kein Wort miteinander gewechselt, und dann ist er früh auf eine andere Party gegangen, und ich dachte: 'Okay, das ist ja gut gelaufen'". Sie sei sogar der Meinung gewesen, dass er besser zu ihrer Schwester passen würde. Doch Kelley war offensichtlich anderer Meinung und rief zwei Tage später bei der Schauspielerin an.

"Glücklich verliebt"

Dann ging alles recht schnell. Nur zehn Monate nach dem Kennenlernen heiratete das Paar im November 1993. Pfeiffer hatte bereits mit der Adoption ihrer Tochter Claudia begonnen, so dass die Beziehung unter besonderen Voraussetzungen entstand. Die Schauspielerin betonte später, dass sie durch diese Situation erkennen konnte, was für ein Mensch Kelley ist. Er adoptierte das Mädchen ebenfalls nach der Hochzeit, ein Jahr später vervollständigte Sohn John Henry die Familie.

Die Ehe zählt zu den beständigsten in Hollywood. Im November 2025 betonte Pfeiffer anlässlich des Hochzeitstages: "Seit 32 Jahren glücklich verliebt."

In "The Madison" spielt Michelle Pfeiffer neben Kurt Russell (74) die Hauptrolle und fungiert als ausführende Produzentin. Die Serie startet am 14. März 2026 bei Paramount+.