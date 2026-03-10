Premiere von The Madison: Seltener Auftritt von Michelle Pfeiffer mit David E. Kelley

Michelle Pfeiffer zeigt sich öffentlich nur selten mit ihrem ebenfalls berühmten Ehemann David E. Kelley - zur New Yorker Premiere von "The Madison" gab es jetzt eine seltene Ausnahme. Dabei zeigte das Paar, wie nah es sich steht.
Schauspielerin Michelle Pfeiffer (67) und Produzent David E. Kelley (69) haben gemeinsam die Premiere der Paramount+-Serie "The Madison" in New York City besucht und den Auftritt auf dem roten Teppich zu einem Date-Abend gemacht. Hand in Hand posierten die Eheleute für die Fotografen.