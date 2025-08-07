Premiere von The Inheritance: Elizabeth Hurley strahlt neben Billy Ray Cyrus in Rot

Elizabeth Hurley hat bei der Premiere ihrer neuen Show "The Inheritance" Unterstützung bekommen. Partner Billy Ray Cyrus begleitete die Schauspielerin zu dem Event, bei dem sie in einem roten Kleid alle Blicke auf sich zog.
Elizabeth Hurley (60) kam zur Premiere ihrer neuen Channel-4-Sendung "The Inheritance" in Begleitung ihres Partners, US-Country-Sänger Billy Ray Cyrus (63). Die Schauspielerin und der Vater von Miley Cyrus (32) posierten Händchen haltend für die Fotografen. Während es ihr Freund mit einem schwarzen Komplett-Look schlicht hielt, setzte Hurley auf ein auffälligeres Outfit.