Ausnahme-Look für den Comedy-Star: Adam Sandler erschien bei der Premiere seines neuen Films "Jay Kelly" in Venedig gemeinsam mit seiner Familie in ungewohnt elegantem Outfit.
Seltener Anblick auf dem roten Teppich: Adam Sandler (58) hat seine gewohnt lässige Erscheinung gegen einen klassischen Look getauscht. Bei der Premiere seines neuen Films "Jay Kelly" in Venedig präsentierte sich der Schauspieler im schwarzen Smoking mit weißem Hemd und Fliege - ein deutlicher Kontrast zu seinen üblichen weiten T-Shirts, Baggy-Shorts und ausgelatschten Sneakern.