Premiere von Janin Ullmann: Temptation Island VIP: Sechste Staffel startet Anfang Oktober

Janin Ullmann wird erstmals "Temptation Island VIP" moderieren. Jetzt steht fest, wann sie ihr Debüt in der sechsten Staffel geben wird.
Die sechste Staffel "Temptation Island VIP" wartet mit einer neuen Moderatorin auf: Janin Ullmann (43), die zuvor "Make Love, Fake Love" präsentierte, wird jetzt die Sendung rund um einen Beziehungstest moderieren und den teilnehmenden Paaren auf den Zahn fühlen. Wie an diesem Donnerstag bekannt wurde, wird RTL+ ab 6. Oktober die neuen Folgen zeigen. Insgesamt werden es 13 Episoden (plus ein Wiedersehen) sein.