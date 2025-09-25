Premiere von Janin Ullmann: Temptation Island VIP: Sechste Staffel startet Anfang Oktober

Die sechste Staffel "Temptation Island VIP" wartet mit einer neuen Moderatorin auf: Janin Ullmann (43), die zuvor "Make Love, Fake Love" präsentierte, wird jetzt die Sendung rund um einen Beziehungstest moderieren und den teilnehmenden Paaren auf den Zahn fühlen. Wie an diesem Donnerstag bekannt wurde, wird RTL+ ab 6. Oktober die neuen Folgen zeigen. Insgesamt werden es 13 Episoden (plus ein Wiedersehen) sein.

Ullmann, die auf Lola Weippert (29) folgt und auch die Normalostaffel von "Temptation Island" übernimmt, schätzt am Reality-TV die "Emotionen in Echtzeit", wie sie in einem RTL-Interview verklärt. "Das Unvorhersehbare und die Höhen und Tiefen, die sich charakterlich auftun." Und was erwartete sie bei "Temptation Island"? "Vier Paare, acht Geschichten, viele Egos - da knallts auch mal richtig. Als Moderatorin fühle ich mich manchmal wie eine Mischung aus Mediatorin, Zuhörerin und diejenige, die das Chaos sortiert. [...] Es sind die Beziehungen unserer Paare und damit deren Entscheidungen und Konsequenzen. Ich halte den Spiegel hin und was sie daraus machen, werden wir schon sehr bald sehen."

Die Paare der sechsten Staffel "Temptation Island VIP"

Bereits seit vergangenen Mai ist bekannt, welche Paare sich dem Treuetest dieses Mal stellen werden. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen: Aleks Petrović (34) nahm 2022 mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (33) an "Temptation Island VIP" teil - und verliebte sich vor laufender Kamera in Verführerin Vanessa Nwattu (25), mit der er nun auf die Insel der Verführung zurückkehrt. Außerdem mit dabei sind die Reality-TV-Bekanntheiten Chiara (28) und Wladi (28), Melissa (28) und Marwin (28) sowie Brenda (22) und Laurenz (23).

Die Herausforderung bei "Temptation Island VIP": In zwei Villen leben die acht vergebenen Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam mit mehreren Verführerinnen und Verführern - die nichts unversucht lassen, um die Treue der räumlich getrennten Paare auf die Probe zu stellen.