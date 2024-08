1 Reese Witherspoon und Deacon Phillippe bei der Premiere von "Blink Twice". Foto: getty/Rodin Eckenroth / Getty Images

Seltener Mutter-Sohn-Moment auf dem roten Teppich: US-Star Reese Witherspoon kam zusammen mit ihrem Sohn Deacon Phillippe zur Premiere von "Blink Twice".











Reese Witherspoon (48) kam in familiärer Begleitung zur Premiere von "Blink Twice", dem Regiedebüt ihrer Kollegin Zoë Kravitz (35) aus "Big Little Lies": Sohn Deacon Phillippe (20) lief mit seiner berühmten Mutter über den roten Teppich. Gemeinsam posierten sie bestens gelaunt für die Fotografen, süße Szenen inklusive.