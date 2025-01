Premiere von Back in Action: Cameron Diaz und Jamie Foxx feiern Comeback in Berlin

Cameron Diaz und Jamie Foxx feiern Comeback in Berlin

Premiere von "Back in Action"

Cameron Diaz und Jamie Foxx in Berlin.

Cameron Diaz und Jamie Foxx, die Hauptdarsteller der Action-Komödie "Back in Action", strahlten bei ihrer Berlin-Premiere. Mit ihrem neuesten Netflix-Film geben die beiden Schauspieler ein Comeback nach mehreren Jahren Pause.











Hoher Hollywood-Besuch in Berlin: Cameron Diaz (52) und Jamie Foxx (57) haben am Mittwochabend die Filmpremiere ihres neuen Streifens "Back in Action" im Zoo-Palast besucht. Die Hauptdarsteller der Action-Komödie posierten freudestrahlend für die Kameras und zahlreiche Fans auf dem roten Teppich, um ihren neuen Netflix-Film zu bewerben.