Premiere seines neuen Films Marty Supreme : Timothée Chalamet und seine Mutter im schrillen Partnerlook

Bei der New Yorker Premiere seines neuen Films "Marty Supreme" sorgten Timothée Chalamet und seine Mutter mit einem abgestimmten Auftritt in kräftigem Orange für Aufmerksamkeit. Die auffällige Farbwahl ist kein Zufall, sondern Teil einer kreativen Marketingidee.
Er hat es schon wieder getan. Timothée Chalamet (29) setzte erneut auf ein komplett orangefarbenes Outfit. Bei der Premiere seines neuen Films "Marty Supreme" in New York sorgte der Hollywoodstar gemeinsam mit seiner Mutter für einen modischen Hingucker - beide erschienen von Kopf bis Fuß in Orange.