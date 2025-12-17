Premiere seines neuen Films Marty Supreme : Timothée Chalamet und seine Mutter im schrillen Partnerlook

Bei der New Yorker Premiere seines neuen Films "Marty Supreme" sorgten Timothée Chalamet und seine Mutter mit einem abgestimmten Auftritt in kräftigem Orange für Aufmerksamkeit. Die auffällige Farbwahl ist kein Zufall, sondern Teil einer kreativen Marketingidee.

Er hat es schon wieder getan. Timothée Chalamet (29) setzte erneut auf ein komplett orangefarbenes Outfit. Bei der Premiere seines neuen Films "Marty Supreme" in New York sorgte der Hollywoodstar gemeinsam mit seiner Mutter für einen modischen Hingucker - beide erschienen von Kopf bis Fuß in Orange.

Während der Schauspieler in einem orangen Doppelreiher-Anzug erschien, trug seine Mutter ein elegantes Kleid in derselben Farbe mit passenden Schuhen und Accessoires wie einer goldenen Handtasche.

Timothée Chalamet macht Orange zu seiner neuen Farbe

Bereits Anfang Dezember hatte sich der Schauspieler bei der "Marty Supreme"-Premiere in Los Angeles gemeinsam mit Kylie Jenner (28) komplett in Orange gezeigt. Das Paar erschien in perfekt aufeinander abgestimmten Looks der Marke Chrome Hearts.

Er trug einen orangefarbenen Lederanzug mit passendem Seidenhemd, Stiefeln und einer schwarzen Ledertasche für einen Tischtennisschläger. Jenner erschien in einem bodenlangen, figurbetonten Kleid mit markanten Kreuz-Details, dazu passende Pumps und orange lackierte Nägel. Die beiden sind seit Frühjahr 2023 zusammen.

Die Idee für Orange als Marketing-Farbe kam von Chalamet selbst

Timothée Chalamet präsentierte den leuchtenden Orangeton bereits bei einem inzwischen viral gegangenen Marketing-Meeting mit der Produktionsfirma A24 im November, in dem er eine satirische, bewusst exzentrische Version seiner selbst spielte. Ein Künstler, der mit Chalamet zusammenarbeitete, soll rund ein halbes Jahr benötigt haben, um den Farbton exakt nach seinen Vorstellungen zu entwickeln. Der Schauspieler selbst bezeichnete ihn wörtlich als "Hardcore Orange".

Als Inspiration nannte er den Pink-Hype rund um "Barbie" im Jahr 2023: So wie Barbie-Pink zur visuellen Leitfarbe wurde, solle "Marty Supreme" konsequent auf Orange setzen. Entsprechend brachte er sogar ins Spiel, Wahrzeichen wie die Freiheitsstatue oder sogar den Eiffelturm orange zu färben, damit ihr Anblick unmittelbar mit dem Film verknüpft wird.

Gwyneth Paltrow zieht mit

Der Plan von Chalamet, Orange als neue "Marty Supreme"-Farbe zu etablieren, scheint aufzugehen. Auch seine Schauspielkollegen sind mittlerweile auf den Zug aufgesprungen. Bei ihrem Auftritt in der Late-Night-Show von Seth Meyers (51) trug Gwyneth Paltrow (53), die ebenfalls in "Marty Supreme" zu sehen ist, einen lässigen Jogginganzug in Orange.

"Marty Supreme" startet im Februar

"Marty Supreme" ist der neue Film von Regisseur Josh Safdie (41), inspiriert vom Lebemann Marty Reisman. Erzählt wird die Geschichte von Marty Mauser, einem jungen Schuhverkäufer im New York der 1950er-Jahre, der davon träumt, Tischtennis-Weltmeister zu werden. In Deutschland kommt der Film am 26. Februar 2026 in die Kinos.