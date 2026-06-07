Premiere Schauspiel Stuttgart: Roland Schimmelpfennigs schauriges Familiendrama – die Nacht des langen Messers

Daniela Löffner bringt im Schauspielhaus Stuttgart Roland Schimmelpfennigs gesellschaftskritisches Stück „Sommersonnenwende“ zur Uraufführung. Ist die Inszenierung gelungen?
Alles sieht nach einer klassischen Wohlfühlkomödie aus, hollywoodtauglich sogar: Eine sommerliche Party an einem besonderen Abend, Mittsommernacht, viele Leute sind da, Kinder springen durch den Garten einer Villa, Tupperware mit Fleischbällchen werden neben der Salatbar abgelegt, die Gastgeberin Isabel, eine Ärztin, ist barfuß, leger und gut situiert, strahlendes Lächeln.