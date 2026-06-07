Premiere Schauspiel Stuttgart: Roland Schimmelpfennigs schauriges Familiendrama – die Nacht des langen Messers

Alles sieht nach einer klassischen Wohlfühlkomödie aus, hollywoodtauglich sogar: Eine sommerliche Party an einem besonderen Abend, Mittsommernacht, viele Leute sind da, Kinder springen durch den Garten einer Villa, Tupperware mit Fleischbällchen werden neben der Salatbar abgelegt, die Gastgeberin Isabel, eine Ärztin, ist barfuß, leger und gut situiert, strahlendes Lächeln.

Hinter den Kulissen freilich, in der Küche, wird heimlich gestritten: „Wieso ist der hier, ich meine, wieso sind die hier, beide, ich meine, alle drei, die ganze Familie, oder alle vier, die haben sogar ihren Hund mitgebracht“, geifert Isabels Mann Albert (Rainer Galke). Isabel (Katharina Hauter) motzt zurück: „Wieso die hier sind? Die sind hier, weil sie hier sind, da gibt es kein ,Wieso’“. Er insistiert: „Das, das sind Schweine, das sind im wahrsten Sinne des Wortes Schweine.“ Die Schweine – das sind Isabels Bruder Victor (Marco Massafra) und Gattin Patrizia (Christiane Roßbach), samt Sohn und Hund.

Isabel und Albert zoffen sich am Samstag auf der Stuttgarter Schauspielhausbühne in der Uraufführung von Roland Schimmelpfennigs Stück „Sommersonnenwende“ über die offensichtlich uneingeladenen Verwandten. Diese stehen währenddessen direkt daneben und schauen pikiert aus der schneeweißen (er) und schwarzgrauen (sie) Wäsche.

Der Garten auf der Stuttgarter Bühne erweist sich als Vorhof zur Hölle

Ein furioser Start, der ahnen lässt, da folgen mehr Wortgefechte und womöglich wird am Ende doch wieder alles gut, zumindest besser. Doch statt eines boulevardesken Stücks über Familienstress und andere Probleme wird sich dieser Garten als Vorhof zur Hölle erweisen. Es dauert nur ein Weilchen und sie sind alle mit Schlamm besudelt, jemand hat ein langes Messer in der Hand und ist kurz davor, mörderische Fantasien in die Tat umzusetzen.

Geschwister, die wegen des Erbes streiten: Katharina Hauter als Isabel, Marco Massafra als Victor im Schauspielhaus Stuttgart. Foto: Schauspiel Stuttgart / Toni Suter

Dass es so weit kommt, hat mit der Gier des Menschen zu tun, mit Gier nach Geltung und Besitz. Isabel hat das Haus geerbt, Albert die Fleischfabrik. Aber in der Firma gibt es „Probleme“, er will zurück ins Haus. Und seine Frau würde gern den großen Garten in einen lukrativen Bauplatz verwandeln. Isabel wiederum will ihren Bruder nicht zurück ins Haus lassen. Nicht mal ins Gartenhaus. Dort sammelte der Vater, der „zum Glück“, wie Albert sagt, tot ist, Jagdtrophäen und Hocker aus Elefantenfüßen. Messer auch. Victor bringt eines, das ausschaut wie Papas Lieblingsmesser, als Geschenk mit.

Obwohl Victor tönt, „Familie ist Familie. Das ist die Grundregel aller Grundregeln“, ist der Grat zwischen Zivilisation und Barbarei schmal. Es gibt keine Hoffnung, nirgends. Roland Schimmelpfennigs Abrechnung mit der Familie und der angeblichen demokratischen Verfasstheit der bürgerlichen Gesellschaft ist deutlich, klar – und überzeugend inszeniert von Daniela Löffner.

Von hochtouriger Nervosität bis zum Exzess

Die Regisseurin vertraut Schimmelpfennigs pointenreichem Drama, in dem es nur eine Richtung gibt: von hochtouriger Nervosität bis zum Exzess. Sie folgt dem Autor bis zu den Regieanweisungen – keine realistische Gartenparty etwa. Bühnenbildnerin Claudia Kalinski begnügt sich mit Plastikstühlen und Blumenerde und nutzt von der Decke baumelnde Scheinwerfer als Girlanden, die mal heimelig warmes, mal operationstischhaft kaltes Licht spenden.

Kinder und Tiere sollen nicht besetzt werden. Also lebt das Ensemble seine Spielfreude aus. An so einem Sommersonnwendeabend kann Magisches passieren. In einer hinreißenden Szene nutzen die Akteure Katja Strohschneiders Kostüme, um sich in Elefant, Giraffe, Affe, Strauß zu verwandeln.

Schimmelpfennig wünscht sich einen Katzenschrei – Isabel und Albert ist eine fast taube, blinde Katze zugelaufen. Schon ist Rainer Galkes Albert auf allen Vieren und stößt ein Gebrüll aus, das an eine Wildkatze denken lässt (und an die Hollywoodkomödie „Leoparden küsst man nicht“ mit Katherine Hepburn und Cary Grant). Eine famose Slapstickszene, in der sich Victor auf den Boden wirft, als müsste er sich vor einem Bombenattentat schützen, während Patrizia jede Menge Wein verschüttet.

Marco Massafra (2. v. re.) übernimmt auch mal die Hunde-Rolle – beäugt von Rainer Galkes Albert, Katharina Hauters Isabel und Christiane Roßbachs Ehefrau Patrizia . Foto: Schauspiel Stuttgart/T+T Fotografie /Toni Suter

Als Isabel den Hund Loki begrüßt „Na, du Hübscher, jaaaaaaa, jaaaaaaaaa“, nimmt Marco Massafra einen nassen Lappen und wischt beherzt an Armen, Beinen und Gesicht von Katharina Hauters Isabel herum, um zu guter Letzt den Lappen über ihrem Kopf auszuwringen.

Immer wieder apportiert er auch im Garten vergrabene Knochen (von Tieren, Gebeinen des Vaters oder gab es womöglich andere Leichen im Garten?). Das herrische „Loki! Aus!“ von Christiane Roßbach zeigt, dass sie vermutlich nicht nur über den Hund herrscht, sondern auch über den Herrn, ihren Ehemann Victor.

Der Abend im Stuttgarter Schauspielhaus kippt ins Tragische

Ins Tragische kippt der Abend, als Katharina Hauter und Marco Massafra die Kinderrollen Amina und Wilhelm übernehmen. Victor und Patrizias Sohn Wilhelm, der Ballerspiele liebt, fragt die von Isabel und Albert adoptierte Amina, was mit ihren „echten“Eltern ist. Während er ihr im Spiel einen Eimer Wasser über den Kopf gießt, sagt Amina: „Sie sind ertrunken.“ Überhaupt ist Amina die einzige positive Figur. Sie antwortet auf Wilhelms Frage, ob ihr „das alles“ einmal gehören wird, dass es auch allen gehören könnte. Das offensichtlich etwas hyperaktive Kind nervt allerdings Onkel und Tante mit seinem Kinderspiel, einem Reim mit Choreografie (klatschen, mit den Armen wedeln).

„Frauenmoment“ mit Herren:(von links): Victor (Marco Massafra), Patrizia (Christiane Roßbach), Isabel (Katharina Hauter) und Albert (Rainer Galke) Foto: T+T Fotografie /Schauspiel Stuttgart / Toni Suter

Das wiederum hat der Dramatiker klug eingebaut, das Ensemble deutet Stimmungslagen durch unterschiedliche Betonungen des Abzählreimes an. Das „A ram sam sam, a ram sam sam. Guli guli guli guli, guli – ram sam sam. A rabi, a rabi – guli guli guli – ram sam sam“ – klingt nach Maschinengewehr und Krieg, wenn Christiane Roßbach es ausspeit. Beängstigend, bizarr wirkt es, wenn Marco Massafra und Rainer Galke nebeneinander stehen, ungerührt die Choreografie mitmachen und besprechen, wie man am einfachsten Katzen umbringt.

Das Lachen bleibt einem in diesen 90 Minuten immer wieder im Halse stecken. Es gelingt Autor und Regie, viele Themen – Rassismus, Klassenbewusstsein, Kolonialismus, Kapitalismuskritik, ins Reaktionäre kippender Konservatismus, familiäre Abgründe – anzuspielen, ganz ohne moralisch pädagogisches Zeigefingerzeigen.

Die Kritik kommt an. Ein beherztes „Buh“ bildet den Auftakt zum verdienten Uraufführungsapplaus. „Sommersonnenwende“ ist keine Wohlfühlkomödie – aber im besten Sinne hollywoodtauglich.

Info

Dramatiker

Roland Schimmelpfennig, 1967 in Göttingen geboren, ist einer der international meistgespielten Gegenwartsautoren, seine Werke werden in über 40 Ländern aufgeführt und haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten. In Stuttgart war von ihm zuletzt „100 Songs“ (von ihm selbst inszeniert) und die Uraufführung von „17 Skizzen aus der Dunkelheit“ (Regie: Tina Lanik) zu sehen. Schon in der Intendanz von Friedrich Schirmer hat der Autor ein Stück fürs Stuttgarter Theater geschrieben, die Uraufführung von „Die arabische Nacht“ war im Jahr 2001.

Termine

Das neue Stück „Sommersonnenwende“ ist noch am 10., 16. und 18. Juni, am 5., 15. und 17. Juli im Schauspielhaus Stuttgart zu sehen. Die Inszenierung von Daniela Löffner bleibt auch in der nächsten Saison auf dem Spielplan.