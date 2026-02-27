Premiere ist Riesenerfolg: Neu in Ludwigsburg – Weltklasse-Künstlershow vereint mit imposanter Kulinarik

Ein neues Veranstaltungsformat ist in den kommenden Wochen im Ludwigsburger Reithaus geboten. Es bringt das Publikum in vielfacher Hinsicht zum Staunen.

Show-Acts, bei denen dem Publikum der Atem stockte, eine Menüfolge, deren Bestandteile auf der Zunge zergingen, und eine perfekt komponierte Abfolge von Show-Elementen und kulinarischen Genüssen – das neuartige Konzept der ersten Ludwigsburger Dinner-Show mit einer Kombination aus erlesenen Speisen und einer Bühnenshow mit Künstlern von Weltklasse ist voll aufgegangen. Die geladenen Gäste beim Pre-Opening am Donnerstag waren begeistert.

Die Organisatoren und Ideengeber des Abends hatten gewiss nicht zu viel versprochen. Eins der Geheimnisse dieses Erfolges war sicherlich die Idee, die Show unter das Motto „Tanz der Elemente“ zu stellen. Die Vierteilung des gesamten Abends in die Themenbereiche Wasser, Erde, Feuer und Luft war Inspiration für Küchenchefs, Künstler, Kostümdesigner und Beleuchtungsgestalter gleichermaßen.

Perfekt zeitlich getaktet in der Aufeinanderfolge von Speisen und künstlerischen Beiträgen war das die Gewähr dafür, dass die Hunderten von Gästen im dezent beleuchteten Reithaus speisen, schauen, sich an den Sechser-Tischen angeregt unterhalten konnten. Dabei bemerkten sie bei Sascha Tanners unterhaltsamer Moderation gar nicht, dass das gesamte Programm stattliche dreieinhalb Stunden dauerte.

Dinner überzeugt optisch wie geschmacklich

Der Menü-Zwischengang mit dem Element „Erde“ war schon beim Auftragen ein Hingucker. Der gebeizte Sellerie mit Schwarzbrot und gerösteten Radieschen und einer Mini-Karotte sah aus wie ein Miniatur-Querschnitt durch ein Stück Ackerboden mit Erdkrume und angepflanztem Gemüse. Eine raffinierte Komposition von optischen und geschmacklichen Elementen erlebten die Gäste beim Hauptgang mit zart angebratenen Simmentaler Roastbeef (als vegane Alternative erfreulich intensiv schmeckende Aubergine sous vide), über deren dunklem Rund feurig rote Fenchelpollen, die aussahen wie dünne Lavaströme. Ihr zartes Aroma kam völlig anders am Gaumen an, als man das von Fenchelgemüse erwartet hätte.

Passend zur Bühnenshow gibt es erlesene Speisen. Foto: Simon Granville

Für die Bühnenshow wurde teilweise die gesamte zur Verfügung stehende Bühne bespielt. Sängerin Sandy Müller überzeugte, raffiniert in Schwarz oder leidenschaftlich in Rot, in allen Gesangsstilen von Pop bis klassische italienische Oper. Das mit sichtlicher Freude an der Bewegung agierende Ballett setzte die musikalischen Impulse tänzerisch um.

Ungläubiges Erstaunen beim Publikum

Was die anderen Künstler aber auf die kleine runde Hebebühne zauberten, versetzte das Publikum in ungläubiges Erstaunen und begeisterten Beifall. Wo normalerweise gerade drei Menschen stehend Platz fänden, lieferten die Rollschuh-Akrobaten des Trio Nistorov verschlungene Trio-Konstellationen und zuletzt eine Figur, bei der der Mann seine Partnerin nur an einem Band waagerecht im Kreis herumwirbelt und sich diese dabei noch um ihre eigene Achse dreht. Das Trio Bellissimo in kurzen Röckchen mit Leder- und Leoparden-Elementen kombinierte übereinander unglaublich anzuschauende Kopfstand- und Spagat-Elemente.

Kimberley Lester begeisterte gleich zweifach: Als Sandmalerin zauberte sie zarte, vergängliche afrikanische Impressionen auf die Fläche. Und viel mehr noch erstaunte sie die Zuschauer mit einer Vorführung, bei der sie eine Stange mit übereinander angeordneten kreisförmigen Elementen mit einem Fuß festhielt, auf die jeweils höheren Ebenen eine Kugel hüpfen ließ, die zu guter Letzt haargenau durch ein kreisförmiges Element passte. Dass derweil der Contorsion-Künstler Sudi Salumu nach Ende seiner Vorführung wieder da stand wie ein Mensch mit Knochen und Muskeln, schien kaum glaublich, nachdem er beinahe wie eine Gummipuppe die Beine von hinten her über den Rücken und die Schulter nach vorne geschoben hatte, so dass sich seine Füße unter dem Kinn trafen.

Luftakrobat scheint die Schwerkraft zu überwinden

Bei der Darbietung des Luftakrobaten Denys Zhygaltsov sah es aus, als ob er, im Kopfstand an der Stange, imstande sei, die Schwerkraft zu überwinden. Alexandra Tikhonovich mit ihrer Hula-Hoop-Akrobatik ließ über zwei Dutzend Reifen in Mustern durch die Luft wirbeln, als seien sie aneinander festgeklebt. Und Nikita Boutourine begeisterte besonders sein junges Publikum mit seinem spontanen Humor und vielen witzigen Gags bei Jonglage und Magie.

Leidenschaftlich in Rot: Sängerin Sandy Müller Foto: Simon Granville

Zum Abschluss bedankte sich das Publikum mit stehenden Ovationen bei allen Künstlern und Künstlerinnen sowie dem Team von Rauschenberger Catering und Restaurants, die sich für den Schlussbeifall hinten ins Publikum gestellt hatten.

Nach dem Pre-Opening läuft die Dinner-Show „Tanz der Elemente“ im Reithaus in der Königsallee 43 in Ludwigsburg nun täglich bis einschließlich Sonntag, 15. März. Karten gibt es in drei Kategorien, die günstigste kostet 99 Euro. Weitere Infos finden sich https://reithaus-royale.de.