Premiere ist Riesenerfolg: Neu in Ludwigsburg – Weltklasse-Künstlershow vereint mit imposanter Kulinarik

Ein neues Veranstaltungsformat ist in den kommenden Wochen im Ludwigsburger Reithaus geboten. Es bringt das Publikum in vielfacher Hinsicht zum Staunen.
Show-Acts, bei denen dem Publikum der Atem stockte, eine Menüfolge, deren Bestandteile auf der Zunge zergingen, und eine perfekt komponierte Abfolge von Show-Elementen und kulinarischen Genüssen – das neuartige Konzept der ersten Ludwigsburger Dinner-Show mit einer Kombination aus erlesenen Speisen und einer Bühnenshow mit Künstlern von Weltklasse ist voll aufgegangen. Die geladenen Gäste beim Pre-Opening am Donnerstag waren begeistert.