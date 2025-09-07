Premiere in Toronto: Daniel Craig versammelt Knives Out-Cast um sich

Die Premiere von "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" beim Toronto International Film Festival hat für ein großes Staraufgebot gesorgt. Der hochkarätige Cast um Daniel Craig ließ sich das Event nicht entgehen.
Daniel Craig (57) kehrt als Meisterdetektiv Benoit Blanc zurück. Wie in den beiden vorangegangenen Ausgaben der "Knives Out"-Filmreihe von Rian Johnson (51) ist der Schauspieler erneut die einzige Konstante beim Cast. Und ebenfalls wie bei Teil eins und zwei wird ihm im dritten Teil "Wake Up Dead Man" ein beeindruckendes Star-Ensemble an die Seite gestellt. Dieses versammelte sich am Samstag zu der Premiere von "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" beim Toronto International Film Festival.