Mit „Cinema of Dreams“ holen die Eislaufstars von Holiday on Ice die großen Zeiten des Kinos zurück. Das ist bunt, rasant, spektakulär – und oft auch überraschend zart.
Manchmal wünscht man sich einen Rudi Cerne an die Seite. Der mit ruhiger Stimme und sicherem Auge die Axel, Rittberger und Flips benennt, angesichts derer der Laie nur versucht, den Mund wieder zuzubekommen. Aber kein Cerne weit und breit und so bleibt dem im Eiskunstlauf wenig bewanderten Zuschauer nur zu gucken - und zu genießen. Die spektakulären Sprünge und Hebefiguren, die Kostüme in allen Farben des Regenbogens, die Musik und die Lichter.