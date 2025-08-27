Bei der Premiere ihres neuen Films verzichtet Zoë Kravitz auf Schmuck und Schnickschnack - und lässt ihr Outfit und ihre Bauchmuskeln für sich sprechen. Diese Coolness konnte nur von ihrem Co-Star Austin Butler durchbrochen werden.
Bei Zoë Kravitz (36) scheint es gerade rundzulaufen: Mit ihrem neuen Film "Caught Stealing" tourt sie über die roten Teppiche der Welt, mit Co-Star Austin Butler (34) zeigt sie sich bestens gelaunt, zwischendurch flaniert sie mit dem vielleicht begehrtesten Junggesellen der Popkultur durch Europa - und ihrem Körperfettanteil hat sie offenbar auch unter Kontrolle.