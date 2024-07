Premiere in New York

1 Blake Lively und Gigi Hadid bei der New Yorker "Deadpool & Wolverine"-Premiere. Foto: imago/MediaPunch / RW

Bei der "Deadpool & Wolverine"-Premiere in New York haben Blake Lively und Gigi Hadid für Aufsehen gesorgt. Sie erschienen in zum Film passenden Outfits.











Blake Lively (36) hat sich zur New Yorker Premiere von "Deadpool & Wolverine" in ein passendes Outfit geschmissen. Die Ehefrau von Hauptdarsteller Ryan Reynolds (47) zeigte sich in einem von dessen Figur Deadpool inspiriertem Ensemble, als sie am Montag (22. Juli) das Event besuchte.