1 Stylisches Duo: Margot Robbie und Ryan Gosling bei der "Barbie"-Weltpremiere in Los Angeles. Foto: Jon Kopaloff/Getty Images

Schwarzes Abendkleid statt Pink - mit diesem Look haben wohl die wenigsten gerechnet: Bei der "Barbie"-Weltpremiere hat Margot Robbie mit einem glamourösen Outfit überrascht, das an eine der ersten Barbie-Puppen erinnert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stylische Überraschung bei der "Barbie"-Weltpremiere! Für den großen Auftritt auf dem pinken Teppich in Los Angeles am Sonntag hat sich Hauptdarstellerin Margot Robbie (33) zusammen mit ihrem Stylisten Andrew Mukamal ein echtes Fashion-Highlight überlegt: Die australische Schauspielerin erschien zur Premiere in einer detailgetreuen Nachahmung der glamourösen "Solo in the Spotlight"-Barbie aus dem Jahr 1960 - und überraschte mit einem schwarzen Abendkleid statt der gewohnten Farbe Pink.