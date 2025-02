Premiere in L.A.: Millie Bobby Brown ist kaum wiederzuerkennen

1 Millie Bobby Brown glänzt auf der Premiere von "The Electric State". Foto: ddp/UPI

Millie Bobby Brown präsentiert sich bei der Premiere von "The Electric State" in Los Angeles im Glamour-Look. Die "Stranger Things"-Schauspielerin verzaubert in einem funkelnden Couture-Kleid.











Millie Bobby Brown (21) hat am Montagabend bei der Premiere des Films "The Electric State" mit ihrem Look für Aufsehen gesorgt. Die 21-Jährige erschien im Egyptian Theatre in Los Angeles in einem bodenlangen, funkelnden Kleid in Gold- und Silbertönen. Zu dem Outfit gehörte ein Cape-artiges Oberteil mit kurzen Ärmeln im gleichen glitzernden Design.