Premiere in dieser Saison: Frau im Männerteam – Julia Rudolph ist die Stuttgarter Fußball-Pionierin

1 Hier noch für die Hegnacher Frauen, nun bei den Männern der SKG Botnang: Julia Rudolph (links). Foto: /Eibner

Die 24-Jährige kickt seit dieser Saison für die SKG Botnang in der Kreisliga B – bei den Männern. Warum sie sich dafür entschieden hat, wie die Gegner mit ihr umgehen und ob sie sich schon Sprüche anhören musste.











Nein, Julia Rudolph ist definitiv keine Außerirdische, sie ist eine ganz normale 24-jährige Frau aus Fleisch und Blut. Dass ihr Auftauchen auf den Sportplätzen der Landeshauptstadt in den vergangenen drei Wochen dennoch gelegentlich einen zweiten und einen dritten Blick sowie ungläubiges Tuscheln ausgelöst hat, als sei sie gerade einem Raumschiff entstiegen, liegt an einer sportlichen Besonderheit: Die Architekturstudentin kickt nämlich nicht mehr, wie noch in der vergangenen Saison, bei den Frauen des SV Hegnach in der Regionalliga – sondern für die Männer der SKG Botnang in der Kreisliga B.