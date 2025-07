Premiere in Deutschland: Filmakademie Ludwigsburg setzt Zeichen gegen Mobbing am Set

1 Die Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg setzt ein Zeichen gegen Belästigung und Diskriminierung. Foto: Archiv (SWR/bentelevision)

An Filmsets kommt es immer wieder zu Belästigungen und Grenzüberschreitungen. Die Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg legt sich nun Regeln auf.











Kaum eine andere Branche hat in den vergangenen Jahren derart Schlagzeilen mit Fällen von Machtmissbrauch, Mobbing und sexueller Belästigung gemacht wie die Film- und Fernsehindustrie. Prominentestes Beispiel ist der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein, der wegen sexueller Übergriffe und Vergewaltigung verurteilt wurde. Doch auch in Deutschland geriet die Branche in die Kritik. Dem Schauspieler und Regisseur Til Schweiger wird ein aggressives und respektloses Verhalten am Set des Films „Manta Manta – Zwoter Teil“ vorgeworfen.