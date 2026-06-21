Premiere in der Spielstätte Nord: Aufgepumpte Busen, aufgeblähte Egos

1 Stella Butz, Lina Agnes Nordhausen, Alina Thiemann (v. li.) in „15 Minutes of Fame“ Foto: Björn Klein

Emma Scharff inszeniert „15 Minutes of Fame“ – Ibsens Klassiker „Peer Gynt“ wandelt sich zur Folie für ein Stück über die grenzenlose Geltungssucht der Gegenwart.











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Andy Warhol sagte es voraus – seinetwegen heißt das Stück, das am Freitagabend in der Spielstätte Nord Premiere feierte, „15 Minutes of Fame“. Fünf bis zehn Prozent der Menschen, erfährt man zu Beginn, träumen davon, irgendwann berühmt zu werden. Die Zahl jener, denen es gelingt, ist verschwindend gering. „Are you ready for some drama?“, fragt die Showmasterin. „Alle träumen von ihrem Moment, eines Tages ein Star zu werden.“ Drei Frauen in Blond, alle quietschvergnügt, wirbeln um ein adrettes Häuschen mit Dachterrasse, Gartenmöbeln, einer Bar. Lina Agnes Nordhausen spielt die Moderatorin mit hochgesteckten Haaren über monumentalem Kragen in Orange. Nele Holzmann hat die zentrale Rolle inne, irgendwann scheinen auch Stella Butz und Alina Thiemann zur Hauptfigur zu werden, zu Peer Gynt. Henrik Ibsens Geschichte vom egomanen Träumer aus dem Norden ist Folie für ein Stück, das die grenzenlose Geltungssucht der Gegenwart ausstellt, Simulation einer Lebensshow. Peer hat sich zum Mediengespenst gewandelt, das viele schillernde Schichten hat, aber keinen Kern. Die Idee, Gynt als Frau zu zeigen, ist nicht neu: 2021 feierte Maria Milisavljevićs „Peer Gynt (she / her)“ in Regensburg Premiere.