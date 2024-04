Dieser Film dürfte für Aufsehen sorgen. Sebastian Stan verkörpert in "The Apprentice" einen jungen Donald Trump. Jetzt gibt es das erste Bild des Schauspielers in seiner Rolle.

Donald Trump (77) bekommt ein Biopic - und das schon sehr bald. "The Apprentice" feiert auf den prestigeträchtigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes seine Premiere. Die Produktionsgesellschaft Tailored Films hat nun zudem ein erstes Bild veröffentlicht, das den Hauptdarsteller Sebastian Stan (41) als jungen Trump zeigt.

Stan, unter anderem bekannt aus mehreren Filmen des Marvel Cinematic Universe (MCU), ist in der abgebildeten Filmszene in einem Auto zu sehen. Neben ihm sitzt "Succession"-Star Jeremy Strong (45) als Roy Cohn (1927-1986). Neben den beiden wird Maria Bakalova (27) als Ivana Trump (1949-2022) in "The Apprentice" auftreten. Regie führte Ali Abbasi (43), das Drehbuch stammt aus der Feder von Gabe Sherman.

Darum geht es in "The Apprentice"

Der Film zeige laut Tailored Films den Aufstieg des jungen Trump durch einen "Faustischen Pakt" mit dem Anwalt Cohn. Das US-amerikanische Branchenmagazin "Variety" bezeichnet den Film schon jetzt als "heißes Eisen", das bei den politischen Lagern in den USA durchaus Aufsehen erregen dürfte.

Die Verantwortlichen des Filmfestivals von Cannes hatten am 11. April mitgeteilt, dass die Produktion zur offiziellen Auswahl für das Jahr 2024 gehört und sich auch im Wettbewerb befindet. Erstmals war im vergangenen Jahr bekannt geworden, dass Stan die Rolle des ehemaligen US-Präsidenten übernehmen wird. Die Dreharbeiten hatten Medienberichten zufolge im November begonnen. Derzeit ist noch nicht bekannt, wann "The Apprentice" in Deutschland zu sehen sein könnte.