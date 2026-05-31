Premiere im Wortkino: „Alles fließt“ – eine Revue zum Thema Wasser

Seemanns-Weisen, ein färöisches Lied und viel Wissenswertes rund um das nasse Element: Das Wortkino in Stuttgart zeigt mit „Alles fließt“ eine facettenreiche Revue.
Ach, „La Mer“! Man kann sich einfach nicht satthören an diesem wunderbar dahinfließenden Chanson von Charles Louis Trenet, im Wortkino gesungen von Brigitte Flörchinger und Gesine Keller. Jetzt ist dort eine wunderbar abwechslungsreiche Folge von Texten und Liedern mit dem Titel „Alles fließt“ zu hören, die sich Otto Frisch ausgedacht hat, Dramaturg der literarischen Bühne von Dein Theater, dem Theater auf Bestellung in der Werastraße in Stuttgart. Der Wechsel von Songs, Texten und kleinen Dialogen ist absolut einleuchtend geraten, und Andreas Frey hat die Szenenfolge überzeugend und unterhaltsam inszeniert.