Premiere im Theaterhaus: Masterplan zur Abschaffung der Mitmenschlichkeit

1 Das Ensemble liest, kommentiert und distanziert sich von den realen Figuren. Von links: Ufuk Oehlerking, Katja Schmidt-Oehm, Stephan Moos, Larissa Ivleva und Irfan Kars Foto:

Werner Schretzmeier inszeniert am Theaterhaus die szenische Lesung „Geheimplan gegen Deutschland und Opas Heimat“ – ein Dokumentartheater zu den Machenschaften der Neuen Rechten.











Rückblick: Es ist der 25. November 2023. Der Schnee schmilzt zu matschigen Klumpen vor den Fenstern des Potsdamer Hotels „Landhaus Adlon“. Drinnen, im Warmen und an Tischen mit gestärkter Weißwäsche, schmiedet eine Schar aus Neo-Nazis, AfD-Politikern und deutschen Unternehmern einen „Masterplan“ zur sogenannten „Remigration“ von in Deutschland lebenden Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Das Vorhaben war geheim und sollte es auch bleiben, doch in das Treffen schmuggelten sich Reporter des investigativen Rechercheteams Correctiv. Das Mitte Januar 2024 auf dessen Website veröffentlichte Material schlug ein wie eine Bombe.