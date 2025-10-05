Melika Foroutan und Edin Hasanović ermitteln in "Dunkelheit" erstmals als Frankfurter "Tatort"-Kommissare. Mit ihren Rollen haben die beiden Schauspieler einiges gemeinsam.
Frankfurt am Main hat ein neues "Tatort"-Team und das ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Melika Foroutan (geb. 1976) spielt Maryam Azadi, Edin Hasanović (36) übernimmt die Rolle des Hamza Kulina. Gemeinsam ermitteln sie in der Abteilung für Altfälle. Und beide haben Migrationshintergrund. Azadi hat iranische Wurzeln, Kulina ist Bosnier. Das Besondere daran: Das überschneidet sich mit ihren eigenen Biografien.