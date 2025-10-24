Premiere im Stuttgarter Fitz: Was taugt „Farm der Tiere“ als Musical?

Im Stuttgarter Theater Fitz ist George Orwells Parabel „Farm der Tiere“ als Figurentheater-Musical zu erleben. Das gelingt spektakulär und sehr sinnlich!
Ganz harmlos geht es im Theater Fitz los mit einem schön eingängigen englischen Song der traditionellen Art. Aber so gemütlich bleibt es ganz und gar nicht, im Gegenteil. In den drei Stunden eines furiosen Abends sind diverse sperrige und verstörende musikalische Klänge zu hören. Kann George Orwells berühmte Parabel „Farm der Tiere“ von 1945 als Musical funktionieren, und das auch noch im Figurentheater? Man war gespannt.