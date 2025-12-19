Premiere im Reichstag: Giovanni Zarrella überrascht mit Weihnachtskonzert im Bundestag

Das traditionelle Adventssingen im Bundestag bekam in diesem Jahr prominente Unterstützung: Giovanni Zarrella trat als erster professioneller Künstler bei der Veranstaltung auf. In der Glaskuppel des Reichstags sang er gemeinsam mit den Abgeordneten Weihnachtsklassiker.

Beim traditionellen Adventssingen des Deutschen Bundestags gab es am Donnerstag eine Premiere: Mit Giovanni Zarrella (47) trat erstmals ein professioneller Künstler als musikalischer Gast auf. Die fraktionsübergreifende Veranstaltung fand am Rande der vorletzten Plenarsitzung des Jahres 2025 statt.

Der ungewöhnliche Auftrittsort dürfte selbst für den erfahrenen Entertainer etwas Besonderes gewesen sein. Statt einer großen Konzertbühne füllte Zarrella die Glaskuppel des Reichstagsgebäudes mit seiner Stimme.

"Eine wirklich große Ehre"

Auf Instagram teilte der Sänger ein Video seines Auftritts und zeigte sich sichtlich bewegt. "Es ist für mich eine wirklich große Ehre, an diesem historischen Ort für das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, singen zu dürfen", schrieb er zu den Aufnahmen. Besonders in schwierigen Momenten habe Musik eine besondere Bedeutung: "Gerade in diesen so anspruchsvollen Zeiten kann uns die Musik und die damit verbundenen Emotionen eine große Unterstützung sein."

Gemeinsam mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (53) gestaltete Zarrella das musikalische Programm. Auf der Setlist standen Weihnachtsklassiker: Den Auftakt machte "Ave Maria", gefolgt von "O du Fröhliche" und "Stille Nacht, heilige Nacht".

Abgeordnete sangen kräftig mit

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier ließen sich nicht lange bitten. Mithilfe von Liedzetteln, die vorab verteilt worden waren, stimmten sie in die bekannten Melodien ein. Das gemeinsame Singen war offiziell zwar kein Tagesordnungspunkt - zuvor hatten die Abgeordneten noch über eine Reform des Luftsicherheitsgesetzes, Atomtransporte und eine Aktuelle Stunde zum Ukraine-Gipfel in Berlin debattiert -, dürfte aber für viele der emotionale Höhepunkt des Tages gewesen sein.

Der Applaus nach den Liedern fiel entsprechend herzlich aus. Nach anhaltendem Beifall entschloss sich Zarrella kurzerhand zu einer Zugabe: Mit "Alle Jahre wieder" verabschiedete er die Abgeordneten in die Weihnachtszeit.