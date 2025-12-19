Premiere im Reichstag: Giovanni Zarrella überrascht mit Weihnachtskonzert im Bundestag

Das traditionelle Adventssingen im Bundestag bekam in diesem Jahr prominente Unterstützung: Giovanni Zarrella trat als erster professioneller Künstler bei der Veranstaltung auf. In der Glaskuppel des Reichstags sang er gemeinsam mit den Abgeordneten Weihnachtsklassiker.
Beim traditionellen Adventssingen des Deutschen Bundestags gab es am Donnerstag eine Premiere: Mit Giovanni Zarrella (47) trat erstmals ein professioneller Künstler als musikalischer Gast auf. Die fraktionsübergreifende Veranstaltung fand am Rande der vorletzten Plenarsitzung des Jahres 2025 statt.