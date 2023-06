6 Produzenten und Hauptdarstellerin: Jochen Laube, Carl Bergengruen, Riva Krymalowski, Caroline Link und Fabian Maubach ( von links). Foto: factum/Jürgen Bach Foto:

Ludwigsburg - Was haben Berlin, München, St. Moritz und Ludwigsburg gemeinsam? Die Größe oder die politische Bedeutung können es wohl nicht sein. Ihr Ruf als Cineasten-Hochburg eigentlich auch nicht, oder hat sich St. Moritz in letzter Zeit unbemerkt vom großen Publikum besondere Meriten erworben? Und doch wurden gerade diese Orte vom Verleih ausgewählt, um hier den neuen Film von Caroline Link vorab zu zeigen. Zur Präsentation waren neben der Regisseurin und Drehbuchautorin auch die Hauptdarstellerin des Films – die elfjährige Riva Krymalowski – und die Produzenten Jochen Laube und Fabian Maubach gekommen. Ihr Auftritt im Ludwigsburger Scala war der letzte auf dieser Kurztournee vor dem eigentlichen Start des Films „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. Der kommt am 25. Dezember in die deutschen Kinos.