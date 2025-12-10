Premiere im Kreis Ludwigsburg: Erstmals eine Frau im Vorstand der Kreissparkasse Ludwigsburg

Mit Svenja Brixner wird zum neuen Jahr die erste Frau zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Ludwigsburg berufen.

Der Verwaltungsrat der Kreissparkasse Ludwigsburg hat in seiner jüngsten Sitzung Svenja Brixner, Abteilungsdirektorin im Bereich Gesamtbanksteuerung und Risikocontrolling, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt. Brixner ist damit die erste Frau in der Geschichte der Kreissparkasse Ludwigsburg, die eine solche Position inne hat.

Der Verwaltungsratsvorsitzende Landrat Dietmar Allgaier freut sich laut Mitteilung der Sparkasse über die weibliche Verstärkung: „Bereits im Jahr 2023 konnten wir Frau Brixner mit ihrer hervorragenden Expertise für unsere Kreissparkasse gewinnen. Mit ihr wissen wir die Gesamtbanksteuerung und das Risikocontrolling in besten Händen und sehen unser Gremium für die Zukunft optimal aufgestellt.“

Gelernte Wirtschaftsprüferin

Svenja Brixner ist 47 Jahre alt und verheiratet. Nach ihrer Ausbildung bei der Landesgirokasse in Stuttgart absolvierte sie ein Studium der technischen Betriebswirtschaftslehre an der Universität Stuttgart.

Anschließend war Brixner von 2007 bis 2020 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst und Young tätig und wurde im Jahr 2011 zur Steuerberaterin und 2014 zur Wirtschaftsprüferin bestellt. Im Jahr 2020 wechselte sie als Wirtschaftsprüferin zur Prüfungsstelle des Sparkassenverbands Baden-Württemberg.