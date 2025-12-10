Premiere im Kreis Ludwigsburg: Erstmals eine Frau im Vorstand der Kreissparkasse Ludwigsburg

Mit Svenja Brixner wird zum neuen Jahr die erste Frau zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Ludwigsburg berufen.
Der Verwaltungsrat der Kreissparkasse Ludwigsburg hat in seiner jüngsten Sitzung Svenja Brixner, Abteilungsdirektorin im Bereich Gesamtbanksteuerung und Risikocontrolling, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt. Brixner ist damit die erste Frau in der Geschichte der Kreissparkasse Ludwigsburg, die eine solche Position inne hat.