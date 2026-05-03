Premiere im JOin: The Power of Love – eine Oper zwischen Krise und Kitsch

Das Musiktheaterstück „Chaos“ mit Komponistin Clara Pazzini hat in der Junge Oper im Nord Premiere gefeiert.
Ach, wäre das Leben doch ein Song! Dann, so singt Angel am Ende von „Chaos“, wäre alles einfacher. An schlechten Tagen sänge man in Moll, an guten in Dur. Ansonsten tanzten die Menschen in den Straßen. Leider ist die Welt nicht so. Dass Umweltzerstörung und kapitalistische Auswüchse die junge Generation besonders belasten, die ja mit dem Finden der eigenen Identität schon genug zu tun hat, liegt auf der Hand. Und so hat die Staatsoper bei der Komponistin Clara Pazzini ein Musiktheaterstück in Auftrag gegeben, das nun im JOiN im NORD Premiere hatte.