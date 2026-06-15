Gleicher Moderator, aber noch mehr Stars: ProSieben hat eine zweite Ausgabe der "Promi Padel WM" angekündigt. Wie schon 2025 führt erneut Steven Gätjen durch den Abend.

Die erste "Promi Padel WM" ist im vergangenen Jahr gut angekommen. So gut, dass Sender ProSieben nun bereits eine Fortsetzung des Events für den kommenden Herbst angekündigt hat. Wie in einer Pressemitteilung enthüllt wurde, steigt Runde zwei des Trendsport-Wettbewerbs am 21. November 2026 zur Primetime (auch via Joyn). Austragungsort ist dieses Mal nicht mehr der Münchner SAP-Garden, sondern die Arena Oberhausen.

Tickets können bereits gekauft werden und auch die ersten wichtigen Personalien wurden schon mitgeteilt. Wie bei der Premiere der "Promi Padel WM" setzt der Sender auf seine Allzweckwaffe Steven Gätjen (53) für die Moderation. Sein Kollege Elmar Paulke sowie Komiker Jerry Vsan führen ebenfalls durch den Abend. Über die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist zu diesem frühen Zeitpunkt derweil noch nichts bekannt. Im vergangenen Jahr waren unter anderem Alexander Zverevs Bruder Mischa Zverev, Uwe Ochsenknecht und Angelique Kerber angetreten.

Mehr Teams, mehr Spannung?

Eine Veränderung im Vergleich zur ersten Ausgabe wird bereits deutlich. Für das Show-Debüt hatte der Sender noch 16 Stars in acht Zweierteams gegeneinander antreten lassen. Für die Fortsetzung sind es laut Pressemitteilung nun schon zehn Teams, also 20 Promis.

Dass das Event alles andere als eine reine Spaßveranstaltung ist, bewies die hohe Verletzungsdichte im vergangenen Jahr. Ex-Fußballer Mats Hummels und Model Lena Gercke mussten damals ihre Teilnahme nach körperlichen Problemen und Trainingsunfällen kurzfristig absagen. Als erste "Promi Padel WM"-Sieger wurden am Ende die Fußballer Christoph Kramer und Marc Rzatkowski gekürt.

Was ist Padel?

Padel als eine Mischung aus Tennis und Squash hat sich in den letzten Jahren zum Trendsport entwickelt. Für gewöhnlich treten zwei Zweierteams gegeneinander an, gespielt wird auf einem 10x20 Meter großen Feld. Dieses ist wie beim Squash von Wänden umgeben, mit denen der Ball Kontakt haben darf. Dadurch wird das Spiel mit dem kurzen Kunststoffschläger über das Netz besonders dynamisch und sorgt auch bei Anfängern meist schnell für Erfolgsmomente. So wurde Padel zu einer der weltweit am schnellsten wachsenden Sportarten.