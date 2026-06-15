Gleicher Moderator, aber noch mehr Stars: ProSieben hat eine zweite Ausgabe der "Promi Padel WM" angekündigt. Wie schon 2025 führt erneut Steven Gätjen durch den Abend.
Die erste "Promi Padel WM" ist im vergangenen Jahr gut angekommen. So gut, dass Sender ProSieben nun bereits eine Fortsetzung des Events für den kommenden Herbst angekündigt hat. Wie in einer Pressemitteilung enthüllt wurde, steigt Runde zwei des Trendsport-Wettbewerbs am 21. November 2026 zur Primetime (auch via Joyn). Austragungsort ist dieses Mal nicht mehr der Münchner SAP-Garden, sondern die Arena Oberhausen.