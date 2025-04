Premiere im Forum-Theater: „Das Urteil“: Halten Sie sich als Jude für einen besseren Menschen?

1 Ralph Hönicke (links) und Udo Rau in „Das Urteil“ Foto: Sabine Haymann

Das Zweipersonenstück „Das Urteil“ im Forum-Theater verknüpft spannend ein Verbrechen mit philosophischer Analyse.











Mehr als seltsam ist, was dem New Yorker Buchantiquar Siegfried Rabinovicz widerfährt. Seit 45 Jahren fahndet er vergeblich nach einer wertvollen Haggada, einem Büchlein mit Texten zum jüdischen Pessachfest aus dem Jahre 1900 – nun drückt ihm eine unbekannte Person am New Yorker Flughafen exakt eine solche Kostbarkeit in die Hand. Als Gegenleistung soll er seinen Platz nach Hamburg einer ihm unbekannten Person überlassen und einen Flug später nehmen. Nun sitzt Rabinovicz (ernst und kühl: Udo Rau) im Wartebereich und kommt mit dem Deutschen Markus Schlüter (locker-temperamentvoll: Ralph Hönicke) ins Gespräch.