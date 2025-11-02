Premiere im Capitol Theater: Musicalhit Mrs. Doubtfire - Vom Broadway nach Düsseldorf

Das Musical «Mrs. Doubtfire» kommt nach Deutschland. Vor der Premiere in Düsseldorf erzählt der Produzent, was die Herausforderungen bei der deutschen Fassung waren - und was die Besucher erwartet.
London - Die Hollywood-Komödie "Mrs. Doubtfire: Das stachelige Kindermädchen" mit Robin Williams in der Hauptrolle war 1993 ein weltweiter Kinoerfolg. Knapp 30 Jahre später feierte "Mrs. Doubtfire" als Musical am Broadway Premiere. Zuletzt lief es zwei Jahre erfolgreich am Londoner West End. Ab 6. November wird in Düsseldorf erstmals eine deutsche Produktion von "Mrs. Doubtfire" aufgeführt.