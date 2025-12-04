Hollywoodstar Kate Winslet feierte in London die Weltpremiere ihres Regiedebüts "Goodbye June". Der Film ist Familiensache, denn ihr Sohn Joe Anders schrieb das Drehbuch. Gemeinsam strahlten sie auf dem roten Teppich.
Kate Winslet (50) verbrachte am Mittwoch einen besonderen Abend: Im Londoner Curzon Mayfair feierte die Oscar-Preisträgerin die Weltpremiere von "Goodbye June". Der Netflix-Film ist nicht nur ihr Debüt als Regisseurin, sondern auch ein echtes Familienprojekt. Das Drehbuch stammt nämlich aus der Feder ihres Sohnes Joe Anders (21).