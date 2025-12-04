Hollywoodstar Kate Winslet feierte in London die Weltpremiere ihres Regiedebüts "Goodbye June". Der Film ist Familiensache, denn ihr Sohn Joe Anders schrieb das Drehbuch. Gemeinsam strahlten sie auf dem roten Teppich.

Kate Winslet (50) verbrachte am Mittwoch einen besonderen Abend: Im Londoner Curzon Mayfair feierte die Oscar-Preisträgerin die Weltpremiere von "Goodbye June". Der Netflix-Film ist nicht nur ihr Debüt als Regisseurin, sondern auch ein echtes Familienprojekt. Das Drehbuch stammt nämlich aus der Feder ihres Sohnes Joe Anders (21).

Auf dem roten Teppich zeigte sich das Mutter-Sohn-Duo deshalb Arm in Arm - und perfekt aufeinander abgestimmt. Winslet trug eine elegante schwarze Robe mit tiefem Rundhals-Ausschnitt und goldenem Taillengürtel, während ihr Sohn im klassischen schwarzen Smoking mit aufgeknöpftem weißem Hemd und auffälliger Silberkette erschien.

Seltener Auftritt auf dem Teppich

Der Auftritt war umso bedeutender, da Anders das Rampenlicht normalerweise meidet. Der 21-Jährige ist der gemeinsame Sohn von Winslet und Oscar-Regisseur Sam Mendes (60). Das Paar war sieben Jahre verheiratet, bevor es sich 2010 trennte. Joe Anders ist nur ein Pseudonym: Mit dem Künstlernamen wollte sich der Schauspieler und Drehbuchautor offenbar von seinen berühmten Eltern lösen und einen eigenen Weg in der Branche gehen. Ganz gelungen ist das aber nicht - sein Filmdebüt gab Anders 2019 im Film "1917" unter der Regie seines Vaters, anschließend spielte er an der Seite seiner Mutter in "Die Fotografin" (2023). Das Drehbuch für "Goodbye June" ist seine erste Arbeit als Autor.

Die kreative Ader liegt bei den Winslets in der Familie. Auch Tochter Mia Threapleton (25), deren Vater Kates erster Ehemann Jim Threapleton ist, hat sich als Schauspielerin etabliert. Mit ihrem dritten Ehemann Edward Abel Smith hat sie außerdem den elfjährigen Sohn Bear.

Erste Regiearbeit für Winslet

Das zeitgenössische Familiendrama "Goodbye June" erzählt die Geschichte zerbrochener Geschwister, die unter schwierigen Umständen wieder zusammenfinden müssen. Inspiriert wurde Joe Anders beim Schreiben des Drehbuchs mit 19 Jahren vom Krebstod seiner Großmutter im Jahr 2017. Neben Winslet selbst gehören Helen Mirren, Andrea Riseborough, Toni Collette und Timothy Spall zum Ensemble. Der Film erscheint am 24. Dezember auf Netflix.

Die "Titanic"-Darstellerin verriet im Podcast "How To Fail" im vergangenen Jahr, dass sie Kollegen jahrelang gedrängt hätten, selbst Regie zu führen. Aufgrund ihrer Kinder habe sie lange Zeit davon abgesehen. Doch irgendwann habe sie gespürt, dass sie andere Frauen im Stich lasse, wenn sie weiterhin absage - angesichts der männerdominierten Strukturen in Hollywood.

Nächster Auftritt bei Prinzessin Kate

Die Filmpremiere war für Kate Winslet allerdings nur der Auftakt zu einem besonderen Dezember. Am 5. Dezember wird sie als Ehrengast bei Prinzessin Kates (43) Weihnachtskonzert "Together at Christmas" in der Westminster Abbey erwartet. Die gebürtige Britin wird dort gemeinsam mit Chiwetel Ejiofor und Hannah Waddingham eine Lesung halten.

Die Verbindung zum Königshaus ist nicht neu: Im Juni wurde Winslet zur Botschafterin der von König Charles (77) ins Leben gerufenen "King's Foundation" ernannt. Das diesjährige Konzert steht unter dem Motto "Die Kraft der Liebe und des Miteinanders" und findet bereits zum fünften Mal statt. Prinzessin Kate möchte damit Menschen würdigen, die Besonderes für die Gesellschaft leisten.