In der Spielstätte Nord wagen sich Schauspiel-Studierende furchtlos an den „Rand“, den verrückten Bühnenessay von Kiki Miru Miroslava Svolikova.
Am Rand ist die Hölle los. Da kriechen Kakerlaken aus den Ritzen und treiben Schweißperlen auf die Stirn des Kammerjägers, der sich selbst als „Kakerlakenpriester“ sieht und auch so ausschaut: Strahlenkranz, Diadem, Christuskreuz und Bischofsornat, fast wie das Kitschbild eines Heiligen, wäre seine Tracht nicht so verstaubt und vergammelt und dazu heillos mit Insignien überladen.