In der Stuttgarter Jungen Oper macht „Guten Morgen, Schnee!“ aus Erinnerungen und Erwartungen eine kleine, feine Performance fürs kleinste Publikum ab drei oder noch weniger Jahren.
Gibt’s eigentlich noch Schnee? Na klar, in rauen Mengen. Sogar zum Frühstück. Ganz normal in der kühlen Berggegend, trotz Klimawandel. In hiesigen Gefilden macht er sich rar, der weiße Zuckerguss, der die Welt verzaubert. Nur in den Köpfen ist er konserviert wie in der Tiefkühltruhe: als Erinnerung und Erwartung, alle Jahre wieder.