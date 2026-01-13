Die Filderbühne präsentiert ihre neue Produktion „Kaufhaus in Trouble“ erstmals am Samstag, dem 7. Februar, in ihrer Spielstätte im Musikpavillon Weilerhau in Plattenhardt.
Im Kaufhaus Dickeschanz kann man alles mögliche kaufen. Aber weil die Warengruppen nicht sonderlich klar voneinander getrennt sind, will dort kaum noch jemand einkaufen. Die Folge: Das Kaufhaus steht vor der Insolvenz. Deshalb gibt es einen Unternehmensberater, der als Rettungsmaßnahme Stellenabbau vorschlägt. Und es gibt die Verkäuferinnen Gina und Suse, die mit allerlei Tricks und Improvisationen versuchen, ihre Arbeitsplätze zu retten.